Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) participaron en el bloque de Empleo, desarrollo y emprendimiento, donde presentaron propuestas sobre formalización laboral, acceso a crédito y reactivación económica.

El intercambio incluyó exposiciones iniciales y momentos de confrontación directa entre candidatos, con críticas políticas y propuestas vinculadas al crecimiento económico y la reducción de brechas laborales.

Pérez Tello plantea tres motores económicos y formalización progresiva

La candidata Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, inició su intervención señalando que la informalidad laboral afecta a la mayoría de trabajadores en el país.

“Ocho de cada 10 hombres y mujeres en el Perú trabajan en la informalidad con un Estado que te castiga y te persigue”.

Asimismo, explicó que su propuesta contempla el impulso de tres motores económicos principales.

“Vamos a mover tres motores. El primero, el que ya existe, minería, agricultura, turismo, sin privilegios, sin exoneraciones con nombre propio, con oportunidades y con empleo decente y seguridad social”.

También planteó una estrategia gradual de formalización empresarial.

“Lo segundo es una escalera a la formalización (…) el primer paso entras y porque te conviene te dejamos de perseguir”.

Durante el debate, destacó la importancia de la conectividad digital para el crecimiento económico.

“Por cada 10% de aumento de cobertura de banda ancha, el PBI crece 3.19% y la productividad 2.69%”.

Caller propone industrialización y créditos con tasas menores al 5%

Por su parte, el candidato Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú, propuso industrializar sectores productivos mediante infraestructura a nivel regional.

“Industrializaremos todos los sectores vivos a nivel nacional construyendo megaplantas procesadoras que den valor agregado en cada región del país”.

Asimismo, anunció el lanzamiento de programas crediticios dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

“Implementaremos inmediatamente el crédito MIPE a través del Banco de la Nación para que pueda acceder a créditos con tasas menores al 5% de interés al año”.

El candidato también planteó el fortalecimiento de empresas estatales y asociaciones público-privadas.

“Impulsaremos la creación pública-privada para tener una flota mercante, una flota aérea, una flota de pesca y una línea aérea de bandera nacional”.

López Aliaga propone reducción de gasto estatal y crédito desde el Banco de la Nación

El candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, sostuvo que la reactivación económica requiere una reorganización del gasto público.

“Para dar propuestas hay que dar el origen del dinero (…) ese dinero va a ir a los pobres del Perú justamente”.

Asimismo, planteó que el Banco de la Nación compita con entidades privadas para ampliar el acceso al crédito.

“El Banco de la Nación entrará a competir con la banca privada (…) para darle crédito a los ciudadanos del Perú abusados actualmente”.

Durante el intercambio, también mencionó la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura vinculados al turismo y transporte.

“Dos ejes más, el turismo para 6 millones de turistas más en nuestro país en base a tener infraestructura, aeropuertos, tren de la costa”.

El bloque estuvo marcado por cuestionamientos y críticas políticas

El intercambio incluyó momentos de confrontación directa entre candidatos, especialmente cuando se mencionaron gestiones públicas y responsabilidades políticas.

En uno de los momentos del debate, Pérez Tello cuestionó la gestión municipal de su contendiente.

“Señor López Aliaga, usted ha sido el peor gerente de la Municipalidad de Lima”.