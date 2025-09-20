El Gobierno de Dina Boluarte autorizó la adquisición de 12 aviones subsónicos para fortalecer la capacidad del país en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, informó el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

El ministro aseguró que el proceso será de “corto plazo”, y adelantó que las primeras aeronaves llegarían antes del 28 de julio de 2026.

“Es una tarea pendiente que tiene el Estado peruano de hace muchas décadas y esto va a ser un paso muy importante”, declaró Astudillo, quien además señaló que la compra complementará la adquisición de 24 aviones de combate prevista para octubre.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta de aviones de guerra F-16 Block 70 al Perú.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa detalló que el paquete incluye 10 F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, junto a motores, radares, cañones, misiles y sistemas de comunicación.