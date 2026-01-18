El Gobierno del Perú expresó sus condolencias al Estado chileno y a su población por las víctimas mortales y los graves daños ocasionados por los incendios forestales registrados en las regiones de Biobío y Ñuble.

A través de un comunicado de la Cancillería, el país manifestó su solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó además que el Consulado General del Perú en Santiago se mantiene en permanente alerta y realizando un seguimiento cercano de la situación, con el fin de atender cualquier requerimiento de asistencia que puedan necesitar los ciudadanos peruanos residentes en Chile.

Para emergencias, se habilitaron canales de contacto oficiales.

Según información de la agencia EFE, los incendios forestales en el sur de Chile han dejado hasta el momento 16 fallecidos, siendo Biobío y Ñuble las zonas más afectadas.

Frente a esta emergencia, el gobierno del presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe para facilitar la atención y respuesta ante el desastre.