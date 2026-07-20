El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró 474 sismos entre el 1 de enero y el 19 de julio de 2026, una cifra que evidencia la permanente actividad tectónica que caracteriza al territorio nacional por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Del total de eventos, 21 alcanzaron o superaron la magnitud 5, mientras que la gran mayoría correspondió a movimientos de menor intensidad, perceptibles en distintas zonas del país.

Según el registro oficial, Arequipa fue la región con el mayor número de sismos al reportar 76 eventos telúricos, seguida de Ica con 63, Lima con 58, Loreto con 35, Piura con 33 y Pasco con 27, concentrando estos departamentos más de la mitad de los movimientos sísmicos ocurridos entre enero y julio de este año.

El evento sísmico de mayor magnitud con epicentro en el país fue de 6.1 y ocurrió el 19 de mayo en el distrito de Ocucaje, Ica.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo dejó 28 personas lesionadas, una vivienda destruida, 447 viviendas afectadas, 1,201 personas afectadas y 16 damnificadas.

Además, ocasionó daños en 10 establecimientos de salud, 26 instituciones educativas, el Museo Regional de Ica, así como derrumbes y afectaciones en carreteras de Ica y Huancavelica.

El más reciente evento de magnitud superior a 5 fue el ocurrido el 18 de julio en Chupaca, Junín, con una magnitud de 5.1, recordando que el país mantiene una actividad sísmica constante y que las autoridades recomiendan a la población reforzar sus medidas de preparación y respuesta ante este tipo de fenómenos.