El canciller peruano Hugo de Zela anunció la reactivación inmediata del Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras tras conversación directa con su par chileno Francisco Pérez Mackenna. La iniciativa busca establecer controles coordinados en la zona limítrofe para garantizar flujos migratorios seguros y organizados entre Tacna y Arica.

El ministro de Relaciones Exteriores mantuvo previamente un encuentro con el presidente electo chileno José Antonio Kast durante ceremonia protocolar en Santiago. La reunión sirvió para fortalecer la relación bilateral y comprometerse mutuamente con la estabilidad democrática regional.

#NoticiasTorreTagle | Canciller Hugo de Zela anunció que Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Frontera. En conversación telefónica con su homólogo de @Minrel_Chile, se acordó trabajar de manera conjunta para enfrentar la migración irregular.



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Acuerdos de cooperación fronteriza

De Zela detalló que el mecanismo binacional abordará vigilancia compartida del territorio limítrofe utilizando tecnología electrónica avanzada. También se implementará intercambio permanente de información para detectar y prevenir cruces no autorizados en la región.

Ambos países acordaron aplicar protocolos de reconducción inmediata para personas detectadas en pasos ilegales. Este procedimiento devuelve al migrante al territorio nacional desde donde intentó el ingreso irregular hacia el vecino.

“Vamos a vigilar nuestras fronteras con mucho cuidado. (...) Vamos a reanudar de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras, que es el ámbito en el cual discutimos temas muy concretos como vigilancia conjunta, (...) en general, tener una migración segura y ordenada. Colaboración de los dos lados (Perú y Chile)”, precisó el canciller ante los medios.

Asimismo, subrayó que el país alcanzó su límite máximo para recibir flujos migratorios descontrolados. Por ello iniciaron contactos diplomáticos con todas las naciones limítrofes para coordinar estrategias regionales de control migratorio.

Mejoras en infraestructura y comercio

Chile propone modernizar la infraestructura de los pasos fronterizos habilitados entre Tacna y Arica. El objetivo principal consiste en agilizar el tránsito comercial y turístico manteniendo estrictos controles migratorios.

La Cancillería peruana mantiene oficinas consulares activas tanto en Arica como en su sede desconcentrada de Tacna. Estas dependencias monitorean permanentemente la situación fronteriza con canal directo para resolver cualquier inconveniente operativo.

El Grupo Binacional de Fronteras funcionará como espacio permanente de diálogo técnico entre autoridades de ambos países. La reactivación responde a la creciente presión migratoria que afecta la zona sur peruana y norte chilena.