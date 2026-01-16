El Ministerio de Economía y Finanzas oficializó un cambio en la conducción de Perupetro, la empresa estatal responsable de la administración de los recursos de gas y petróleo del país. Mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, se designó a Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos como nuevo presidente del directorio.

Con esta decisión, Niño Neira reemplaza a Carlos Isaac Bianchi Ramírez, quien se desempeñaba en el cargo desde el 17 de noviembre de 2022. El documento oficial no precisa las razones del relevo, pero se inscribe en una serie de modificaciones recientes en entidades vinculadas al sector energético.

El nombramiento se produce en un contexto complejo para Perupetro, que atraviesa dificultades financieras que han encendido alertas sobre su capacidad operativa y su rol como administradora de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

La situación económica de la empresa estatal ha generado inquietud en el sector, debido a la importancia estratégica de Perupetro en la gestión de los recursos energéticos del país. En ese escenario, el cambio en la presidencia del directorio ocurre en medio de expectativas sobre las medidas que se adoptarán para enfrentar la crisis y asegurar la continuidad de sus funciones.