De acuerdo a documentos que accedimos, el concurso para esta adjudicación inició el pasado 27 de mayo, donde extrañamente en los criterios de calificación de las bases del concurso se advirtió que se iba priorizar el puntaje al aspecto técnico y, de esa manera, dejar de lado la propuesta económica, que fundamental para este tipo de operación, ya que al ser más cara la comisión del corredor de seguros se detrae de la prima de seguro que paga el Estado a la aseguradora.

Según la revisión que realizamos, los requisitos que se planteó fueron los más sencillos de cumplir por cualquier empresa: experiencia del corredor, experiencia del equipo de trabajo, evaluación de activos, inspección de riesgos, capacitación, soporte de análisis de riesgos y contar con una empresa especializada en reclamos y recupero de siniestros.

Cuatro días después del iniciado el concurso, el 31 de mayo, la empresa internacional Gallagher recibió un correo -sin mayor explicación- donde le indican que no fue seleccionada. Por ello, al día siguiente, esta empresa solicita los resultados de la evaluación y el puntaje obtenido, ya que el concurso no había sido transparentado y la Contraloría General no ha hecho-todavía- nada al respecto.

La respuesta de Petroperú fue que Gallagher y Lockton no cumplieron “con acreditar personal propuesto obligatorio”. Al respecto, ambas empresas enviaron documentación demostrando que sí cumplían con ese requerimiento y que presentaron sus propuestas con certificados y documentos exigidos.

Por este caso, hasta el momento, Petroperú no han brindado una respuesta detallada a las empresas sobre la calificación de sus propuestas técnicas. Sobre el caso, fuentes de esa entidad nos indicaron que Petroperú evaluaría anular el concurso debido a que -por un posible error- no se ha evaluado las propuestas económicas del postor ganador tal como normalmente sucede y se ha priorizado la técnica.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO: