El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, llegó este lunes a la sede principal del organismo ubicadaen el Jirón Washington, en el Cercado de Lima. Corvetto se trasladó desde su vivienda en Miraflores a bordo de su vehículo oficial y no ofreció declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en las inmediaciones.

Según el reporte de Exitosa, las calles aledañas al edificio principal de la ONPE se encuentran con el tránsito vehicular y peatonal restringido. Solo pueden acceder al área las personas que acrediten laborar en locales cercanos mediante sus documentos de identidad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, permanece en la sede principal del organismo. El recinto cuenta con resguardo policial y las calles continúan enrejadas.



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¿Por qué es investigado el jefe de la ONPE?

Corvetto viene siendo investigado por presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC, responsable del despliegue y repliegue del material electoral durante el proceso electoral reciente. La investigación contempla una presunta colusión agravada vinculada a un contrato que supera los seis millones de soles.

A través de su defensa legal, Corvetto presentó un oficio en el que solicita la reprogramación de su citación ante la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, con sede en Barranco. La nueva fecha para que rinda su declaración aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El pasado 18 de abril, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Manuel Lozada, descartó que exista alguna solicitud de detención preliminar contra Corvetto. Para que esa medida se concrete, la fiscalía tendría que elevar el pedido al Poder Judicial, que sería el encargado de aceptarlo o desestimarlo.

Por su parte, Corvetto ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones que llevan adelante tanto la fiscalía como la Policía Nacional. Además, puso su pasaporte a disposición de las autoridades y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

La Junta Nacional de Justicia descartó el 19 de abril que José Pérez Duarte asuma el cargo en reemplazo de Corvetto, quien continúa al frente de la ONPE. Su situación institucional permanece sin cambios mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El contexto de esta investigación se enmarca en las irregularidades registradas durante el proceso electoral, donde la falta de material electoral generó retrasos y obligó a extender la jornada de manera extraordinaria el 13 de abril. Esos hechos derivaron en las investigaciones que hoy mantienen al jefe del organismo electoral en el centro de la atención pública.