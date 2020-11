La exministra de Salud Pilar Mazzetti descartó, mediante un comunicado difundido en Canal N, integrar el gabinete del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, en el gobierno de Manuel Merino tras la vacancia a Martín Vizcarra.

“Mis valores y sentimientos han sido la energía y fuerza para continuar a pesar del cansancio y dificultades encontradas. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me general, lo lamento, pero no puedo continuar”, se lee en su pronunciamiento muy esperando por la ciudadanía.

Según la ministra de Salud hasta el último lunes, vive la disyuntiva más difícil de su vida, pero considera que un nuevo Gobierno requiere de una nueva gestión.

“Al mismo tiempo, la gestión presidencial anterior termina abruptamente y en circunstancias muy complejas que me generan conflicto y preocupación por la gobernabilidad del país; un ministro debe estar libre de conflicto, hasta donde ello es humanamente posible”, precisó.

Finalmente, Pilar Mazzeti se comprometió a continuar trabajando por la salud pública del Perú desde el lugar en que se encuentre.

Como se recuerda, Ántero Flores-Aráoz había revelado que intentó comunicarse con la exministra de Salud para que ella regrese al cargo que tuvo luego de reemplazar a Víctor Zamora, pero que no había contestado las llamadas.

“Yo quisiera que fuera, pero dependerá de ella (Pilar Mazzetti), yo la estoy llamando. Todavía no he podido (conversar con Mazzetti). No ha contestado la llamada”, manifestó el premier.