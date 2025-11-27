El Poder Judicial autorizó que el expresidente Martín Vizcarra enfrente un juicio oral por presunta colusión simple, vinculada al Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y a la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

El 24 de noviembre, el juez Víctor Alcocer emitió una resolución —a la que tuvo acceso RPP— en la que ordena el enjuiciamiento de Vizcarra por el presunto delito que la Fiscalía le atribuye durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

El juez Alcocer Acosta ordenó remitir todo el expediente al Juzgado Penal Colegiado Nacional competente, para que se establezca la fecha y hora de inicio del juicio oral correspondiente a este caso.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió 10 años de prisión y el pago de 39,390 soles como días-multa para Martín Vizcarra, en su rol de expresidente regional de Moquegua. La acusación por colusión simple señala que habría favorecido a dos consorcios empresariales al adjudicarles las licitaciones del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2, en perjuicio del Estado.

Por su parte, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el exjefe de Estado abone 37,956,134.76 soles como reparación civil a favor del Estado en dicho caso.

Cabe recordar que este miércoles 26 de noviembre, Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, en perjuicio del Estado, en relación con los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.