La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 32330, que permitía imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años.

Calificó el fallo como un “triunfo” de la justicia y destacó que debe ser acatado de inmediato, al reafirmar que la edad mínima de imputabilidad penal en el país es de 18 años.

La sentencia del TC ordena archivar todos los procesos tramitados bajo dicha ley y reconducirlos a los órganos competentes del sistema penal juvenil, conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

En ese sentido, Tello exhortó a los operadores de justicia a ejecutar la resolución sin dilaciones y precisó que fiscales y jueces de familia deberán redefinir la situación jurídica de los adolescentes investigados, así como las medidas de coerción aplicables en cada caso.

El TC sustentó su decisión en la incompatibilidad de la norma con estándares internacionales y el bloque de constitucionalidad en materia de derechos de la niñez y adolescencia, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Ayacucho, y el fallo establece que los adolescentes sancionados deben cumplir las medidas correspondientes en centros juveniles del Pronacej, dentro del sistema penal juvenil.