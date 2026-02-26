El Poder Judicial ha programado para el 26 de marzo una audiencia preliminar virtual de control de acusación contra Francisco Sagasti, en el proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad en agravio del Estado. Dicha diligencia se llevará a cabo a las 9:00 a.m. ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Sagasti enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad. El caso está relacionado con el retiro de altos mandos de la Policía Nacional durante su gestión en 2020.

En esta fase, el magistrado analizará los aspectos formales de la acusación presentada. La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, tal como lo ha dispuesto el órgano jurisdiccional.

La acusación está vinculada a decisiones tomadas durante su mandato presidencial en 2020. Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de control de acusación.

El caso está relacionado con el retiro de 18 generales de la Policía Nacional durante el gobierno de Francisco Sagasti. El exmandatario tendrá responder por las resoluciones que autorizaron la salida de estos oficiales.