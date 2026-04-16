Pedro Castillo continuará afrontando la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Ello, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declarara “infundada” una cuestión previa presentada por su defensa legal el último 17 de marzo, mediante la cual solicitaban la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio Público, así como de los incidentes registrados hasta la fecha, y el cese inmediato de oficio de la prisión preventiva en su contra.

La defensa de Pedro Castillo cuestionó la decisión de la Fiscalía de continuar con el ejercicio de la acción penal y el impulso del proceso, al considerar que se habría omitido un requisito de procedibilidad relacionado con la estructura orgánica y la conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En dicho recurso, la defensa cuestiona tanto la creación de un Juzgado Supremo en la Corte Suprema de Justicia de la República como la designación del juez supremo y su condición de provisionalidad, por lo que sostiene que se habría vulnerado el principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un juez competente.

Sin embargo, el magistrado Checkley Soria señaló que los supuestos planteados no constituyen exigencias legales previas que deban cumplirse para que la Fiscalía de la Nación pueda ordenar la formalización y continuación de la investigación preparatoria.

A través de una resolución emitida el último 13 de abril, el magistrado precisó además que, a través de una cuestión previa, no corresponde analizar cuestionamientos ajenos que no estén vinculados a la verificación de los requisitos de procedibilidad para la apertura de un proceso penal.

“En ese sentido, este medio técnico de defensa no habilita el examen de controversias referidas a reglas procesales distintas a dichas exigencias legales, ni a la validez o regularidad de actuaciones de organización judicial, incluyendo aquellas vinculadas a la determinación del juez competente o a las resoluciones administrativas de designación de magistrados, las cuales no constituyen requisitos de procedibilidad en los términos del artículo 4° del Código Procesal Penal (CPP)”, señaló Checkley Soria en su resolución.

“Al no haberse verificado la inobservancia de requisito de procedibilidad alguno para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en el presente proceso especial, corresponde desestimar el medio técnico de defensa propuesto y declarar infundada la cuestión previa deducida por la defensa”, finalizó el magistrado.