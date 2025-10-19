El juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó una vez más la solicitud presentada por el exministro de Transportes, Juan Francisco Silva, actualmente prófugo de la justicia, para levantar la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra. Silva es investigado, junto al expresidente Pedro Castillo, por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa de Silva sostuvo que había nuevos elementos de convicción que no fueron considerados al momento de evaluarse el pedido de prisión preventiva. No obstante, en una resolución emitida el pasado 13 de octubre, a la que accedió RPP, el juez supremo Juan Carlos Checkley concluyó que los documentos presentados no eran suficientes para modificar la medida impuesta contra el exministro.

Interpol mantiene activa hasta el 10 de junio de 2027 una notificación roja a nivel internacional para la búsqueda, localización y captura del extitular de Transportes.

En las audiencias, el abogado de Juan Silva ha insistido en que su defendido denunció ante la Fiscalía y la Contraloría la presunta manipulación de la licitación pública vinculada al caso Puente Tarata, lo que habría motivado la anulación de dicho proceso.