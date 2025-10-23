El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Ernesto Álvarez, tras una sesión de debate que se extendió por varias horas.

El Consejo de Ministros obtuvo el respaldo con una votación de 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones , lo que permite al Ejecutivo iniciar formalmente su gestión con el aval del Poder Legislativo.

El apoyo parlamentario se concretó luego de que el presidente del Consejo de Ministros presentara ante el Pleno los lineamientos de la política general del Gobierno. Álvarez reconoció el “contexto complejo” en que asume el mandato, marcado por la inseguridad y la violencia que afecta a millones de peruanos.

En su discurso, el premier estableció la seguridad ciudadana como la principal prioridad de su gestión. Subrayó que el objetivo central es restaurar la autoridad del Estado y asegurar que “la ley vuelva a ser la expresión de la justicia y no del miedo”.

Álvarez delineó el enfoque de su gabinete, asegurando que se impulsará una “lucha frontal contra el crimen organizado”. El titular de la PCM enfatizó que esta batalla será el eje central de todas las acciones ministeriales: “No cesaremos un minuto en combatir a las organizaciones criminales. Ese es el eje central de este gabinete”, aseveró.

Con el voto de confianza asegurado, el Gabinete Álvarez podrá ejecutar las medidas planteadas y trabajar en la recuperación del orden y la confianza ciudadana, como se comprometió ante el Parlamento.