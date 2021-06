El pleno del Congreso de la República rechazó con 85 votos admitir a debate la moción de censura contra la presidenta de este poder del Estado, Mirtha Vásquez y los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández. La votación obtuvo 20 votos a favor y 7 abstenciones.

El congresista Kenyon Durand fue el encargado de sustentar la iniciativa ante el pleno. En su exposición indicó que la Mesa Directiva “no ha cumplido con representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el reglamento del Congreso de la República”.

“El hecho más reciente es la denuncia por parte del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso contra el presidente de la República, quien valiéndose de su posición, lo convocó con el objetivo de frustrar el debate de las modificaciones constitucionales que en el Parlamento se preparaba a debatir, inclusive valiéndose de amenazas, afectando el fuero parlamentario”, indicó.

Durante el breve debate antes de la votación, varios congresistas de diversas bancadas expresaron sus motivos por los cuales no iban a respaldar la moción de censura, incluyendo al vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus.

“(Esta moción) es a título personal y no representa a mi bancada. Dicho esto, me opongo a esta moción de censura, en primer lugar, porque son hechos que carecen de objeto pronunciarnos como la no promulgación de la ley de vacunas, que ya está promulgada”, indicó el congresista fujimorista, haciendo alusión a su colega Carlos Mesía, quien firmó la moción.

“Creo que no hay elementos graves como para pedir la admisión de la censura [...] Tenemos que evaluar que el país está en crisis y cuando el presidente del Congreso coordina con el presidente de la República, les parece mal”, cuestionó, a su turno, Rolando Campos, de Acción Popular.

“Es absolutamente irresponsable por parte de un congresista que le gustan que lo lleven en andas. Quisiera saber cuál es el objeto de presentar una moción de censura a puertas de culminar nuestra labor parlamentaria [...] Me parece un despropósito y contribuye a generar mayor inestabilidad en nuestro país y eso lo rechazamos”, comentó, a su turno, Yván Quispe del Frente Amplio.

La moción fue presentada por los legisladores Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso).

Esta argumentaba que la gestión de Mirtha Vásquez “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

Los congresistas tomaron como referencia la denuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), quien acusó al mandatario Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”.

“Ante ello y aún cuando los hechos fueron denunciados ante este Pleno, la Mesa Directiva no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento”, refiere el documento.