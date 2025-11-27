El pleno del Congreso debatirá y votará el miércoles 3 de diciembre los informes finales relacionados con las denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Delia Espinoza, el expresidente Pedro Castillo y el exministro Alfonso Adrianzén.

Ello según acordó el Consejo Directivo bajo la conducción del primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Las sesiones han sido programadas en distintos horarios a lo largo del día.

A las 10:00 a.m., el Pleno revisará el informe sobre la denuncia constitucional 528 contra Delia Espinoza, para quien se propone la inhabilitación por 10 años en el marco de la acusación por presuntos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Dicho informe también plantea levantar el fuero de la magistrada para que pueda ser procesada penalmente.

Por la tarde, a las 4:00 p.m., se debatirá el informe final contra el exministro Alfonso Adrianzén por las denuncias 395 y 406, en las que se recomienda acusarlo por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Una hora después, a las 5:00 p.m., el Pleno verá las denuncias 547 y 575 contra el expresidente Pedro Castillo, así como contra sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, en el marco del caso del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El informe sobre Castillo concluye que el exmandatario infringió numerosos artículos de la Constitución y recomienda imponerle una inhabilitación por 10 años para ejercer función pública.