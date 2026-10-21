El pleno del Senado de la República debatirá hoy el dictamen que propone otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas por un plazo de 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño. La sesión está programada para las 10 de la mañana, con un debate de dos horas y media.

La iniciativa requiere al menos 31 votos para ser aprobada. Fuerza Popular cuenta con 22 senadores y Renovación Popular con ocho, por lo que ambas bancadas reúnen 30 escaños. En ese escenario, los cinco representantes del Partido Cívico Obras podrían inclinar la votación.

Senado EN VIVO: últimas noticias y votación de facultades legislativas

Sigue aquí las incidencias de la sesión del Senado, las intervenciones de los parlamentarios, las posiciones de las bancadas y los resultados de la votación sobre la delegación de facultades al Ejecutivo.

Senado debatirá 27 materias para delegar facultades al Ejecutivo

El dictamen fue aprobado el lunes 19 de octubre por la Comisión de Constitución del Senado, que incorporó siete materias adicionales a las 20 previamente respaldadas por la Cámara de Diputados.

Entre los asuntos planteados se encuentran medidas para combatir la criminalidad organizada, fortalecer el sistema de inteligencia, mejorar la seguridad penitenciaria y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura priorizados.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, contará con diez minutos para sustentar la propuesta. Posteriormente, las bancadas participarán en un debate de dos horas y media, distribuido proporcionalmente y sin interrupciones.

Partido Cívico Obras podría definir la votación

La participación del Partido Cívico Obras será uno de los factores determinantes de la jornada. El lunes, el senador Roger Astucuri contribuyó a alcanzar el quorum en la Comisión de Constitución y respaldó la incorporación de las siete materias adicionales.

Su posición provocó cuestionamientos de legisladores de otras agrupaciones. El vocero de Obras, Daniel Barragán, defendió la actuación de su bancada y afirmó: “No somos oposición, somos solución”.

Por su parte, el senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, anunció que su grupo parlamentario presentará una cuestión de orden para solicitar que el dictamen regrese a comisión. Según su postura, la incorporación de los nuevos puntos vulneró disposiciones constitucionales y las atribuciones de la Cámara de Diputados.

La sesión será decisiva para conocer si el Gobierno obtiene las facultades solicitadas o si prosperan los cuestionamientos al procedimiento legislativo.