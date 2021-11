Con las horas contadas. El Pleno del Congreso dará hoy lectura a la moción para interpelar al titular de Defensa, Walter Ayala, a quien señalan como el responsable político de la irregular presión desde Palacio de Gobierno para el ascenso de oficiales recomendados en las Fuerzas Armadas.

En la víspera, dicho ministro descartó cualquier pretensión de renunciar, al considerar que no cometió ningún tipo de atropello y menos que tuvo alguna injerencia en dicho proceso.

“Voy a decir tres cosas: Uno, que no me corro, a nadie. Dos, que tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar?”, declaró a la prensa a su salida de la Comisión de Justicia, donde ayer se presentó por el escándalo.

Ante la repregunta de por qué puso entonces su cargo a disposición, contestó que de alguna forma “se siente responsable” de toda la situación generada en su sector.

Sin embargo, desmintió las acusaciones que formularon los excomandantes generales José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro (FAP), quienes aseguran que Ayala y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, los presionaron para que promover a recomendados.

Conteo. La interpelación promovida por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) cuenta con el respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Somos Perú- Partido Morado, Avanza País y Podemos Perú.

En el respectivo cuestionario se le pide al ministro Ayala que aclare si participó en las reuniones en las que se pidió los ascensos irregulares.

También, que responda si conocía la presión de Pacheco sobre en las FF.AA.

“¿Cómo explica el cambio en los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea a escasos meses de que estos hayan asumido los cargos”, reza otra pregunta de la moción.

También se le consultará si considera que los cambios promueven el normal desarrollo de las FF.AA.

Asimismo, se le pedirá que conteste si la denuncia de que un general y dos coroneles quisieron influir en el proceso de ascensos confirmaría presiones dirigidas a altos mandos.

Renuncia

Luis Ramos Vargas, jefe de Gabinete de asesores del Mindef, renunció ayer en medio del escándalo por los ascensos en las FF.AA.

