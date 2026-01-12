El Poder Judicial (PJ) dictó 24 meses de prisión preventiva para el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien es sindicado como presunto integrante de la organización criminal “Los Socios del GORE Callao” y que hoy cumple 28 días como prófugo de la justicia.

Esta es la red que habría liderado Ciro Castillo Rojo. (Infografía diario Correo)

DETALLES

El juez Edie Solórzano Huaraz del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, no solo ordenó la prisión para Castillo Rojo, sino también su búsqueda y captura.

Aunque Castillo Rojo sustentó su arraigo familiar, el magistrado consideró que incurrió en conductas que evidencian un riesgo de fuga y de elusión a la justicia.

Por lo tanto, a fin de garantizar su presencia en el proceso penal, así como el adecuado desarrollo de la investigación, el Poder Judicial resolvió dictar 24 meses de prisión preventiva.

La medida alcanza a Jimmy Whu (asesor FAG del Gore Callao), Wilmer Meza (coordinador y supervisor de contrataciones), Hiromi Zúñiga (jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao), Nancy Oriunda (especialista en adquisiciones), Rafael Moscaisa (proveedor), César Arango (encargado de almacén) y Carmen Blanco (intermediaria).

Mientras que a Luis Blanco Cabrera (proveedor) se le impuso detención domiciliaria por 24 meses.

Humberto Abanto es el abogado de Ciro Castillo Rojo. (Foto: GEC)

EL CASO

La tesis fiscal sostiene que Castillo Rojo sería el líder de la red criminal que habría manipulado procedimientos de contratación pública para favorecer a determinadas personas.

Dicha red estaría formada por funcionarios del Gobierno Regional del Callao, del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao y particulares.

Las adjudicaciones de bienes y servicios sin procesos de selección se habrían dado por cantidades inferiores a los 42,800 soles.