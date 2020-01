El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, confesó ayer que hasta sus hijos le han pedido que renuncie a su cargo para evitar “maltratos” y cuestionamientos en su contra originados por la revelación de una serie de llamadas telefónicas.

“Pero les he dicho que no. No teniendo nada que ocultar, nada oscuro, no voy a renunciar aunque me lo pida mi familia. Es una cuestión de honor y dignidad”, comentó en RPP.

Allí ofreció una versión de parte sobre los informes de la Fiscalía que precisan reportes telefónicos con 30 conversaciones con el empresario Salvador Ricci Cortez entre setiembre y diciembre del 2016, y en 2017, en fechas cercanas a un proceso judicial en la que el empresario litigaba por la propiedad del hotel María Angola.

La Fiscalía acreditó una cena en el restaurante El Asador, entre el exvocal supremo César Hinostroza, José Luis Lecaros (entonces vocal supremo) y Salvador Ricci, dueño del local e involucrado en un proceso judicial.

Lecaros admitió ayer esta cena. Su objetivo, dijo, era pedirle a Hinostroza respaldo a su candidatura a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

AMIGO. “Nunca se atrevió a pedirme ayuda”, aseguró ayer Lecaros sobre el proceso judicial de Ricci. Reconoció, no obstante, que es su amigo y muy cercano. “Salvador es mi amigo desde el 2008, no lo voy a negar, no niego a mis amigos”.

Lecaros frecuentaba las carreras de coches que organizaba Ricci en La Chutana, y asistía a invitaciones en el María Angola con su familia.

El titular del PJ no admite que hubo 30 llamadas, y reconoce solo 12.

A la fecha, Ricci impulsa un recurso de casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en relación con sus acciones en el hotel María Angola.

En cuanto a Hinostroza, Lecaros se declara distante. Dice que en un primer momento negó estas conversaciones porque “no me acordaba”.

“Mis conversaciones con este señor son absolutamnte instrascentes, inocuas, nada que pueda relacionarse con esta supuesta mafia que dicen que había en el Callao”, se defiende.

Hipótesis

Lecaros sindicó “al entorno” de dos candidatos al JNJ (Víctor Cubas y Abraham Siles), como autores de una presunta “campaña de desprestigio”.