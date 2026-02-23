El Poder Judicial dispuso una fecha clave para revisar la solicitud de ampliación de la detención preventiva del expresidente Pedro Castillo. Esta medida se enmarca en la pesquisa por el delito imputado de organización criminal que sigue en curso.

La institución emitió un comunicado oficial a través de su cuenta en X detallando los aspectos de la próxima diligencia procesal. Dicha publicación responde al requerimiento formulado por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario.

#AudienciaPJ | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, audiencia de prolongación de prisión preventiva a expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/R3So1dRPd7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 23, 2026

La audiencia está programada para el miércoles 25 de febrero con inicio a las 15:00 horas. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tendrá a su cargo la conducción de la sesión.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, audiencia de prolongación de prisión preventiva al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, se lee en el anuncio difundido este lunes 23 de febrero.

El Ministerio Público impulsa la extensión de los 36 meses de prisión preventiva originalmente establecidos contra Castillo. Esta disposición fue adoptada en marzo de 2023 por el mismo juzgado supremo en el marco de la investigación penal en curso.