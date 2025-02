Conversaciones en varios grupos de WhatsApp demostrarían que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contó con una portátil para defenderlo en redes sociales y realzar su imagen frente a la población, pese a los cuestionamientos por el incremento de inseguridad.

Este grupo estaría dirigido por Luis Pineda Rodríguez, policía en retiro, amigo y ex colaborador del estudio de abogados de Santiváñez , quien fue contratado en el Ministerio del Interior (Mininter) bajo la orden de servicio “Análisis de Publicaciones e Impacto de las Redes Sociales”.

De acuerdo al dominical Cuarto Poder, Luis Pineda visitó al ministro del Interior el 7 de agosto de 2024 y el 20 de agosto se emitió su primera orden de servicio en el Mininter por 10 mil 800 soles. A los dos meses se concretó una segunda orden de servicio por el mismo monto y servicio.

Capturas de pantalla, revelaron que, en una encuesta del programa periodístico respecto a si el ministro Santiváñez debería ser removido del cargo, demostró que en su gran mayoría votó por el “NO”. Este resultado sería porque Pineda escribió “voten por el No (...) Ganamos en su propia cancha”.

“Yo lo conozco desde hace muchos años, me enseño mucha cosas porque es un profesional preparado, enfocado mucho en el derecho policial (...) Cuando reenvío una encuesta, no estoy diciendo, vota por el sí o no, es su libre voluntad”, expresó Luis Pineda.

Misma situación se repetiría con la participación de Francesca Velapatiño, secretaria del general Óscar Arriola. “Chicos apoyen al ministro. Están haciendo una encuesta para que lo cambien. Se viene el aumento en diciembre, les recuerdo. El aumento de las remuneraciones después de mucho tiempo”, se lee en las capturas de pantalla.

Asimismo, el 16 de octubre se creó la Corporación Águila Seis Policial - Corpasol, en el que la presidencia recayó en Luis Pineda Rodríguez y la vicepresidenta en Clara Rosasco, también ex colaborada del estudio de abogados. De acuerdo a Pineda, esta asociación brinda asesorías y capacitaciones a los policías en cuanto a campañas, boletines, encuestas con la finalidad de informar, más no influir.

Al respecto, la abogada experta en contrataciones del Estado, Cecilia Ruíz, cuestionó que esta asociación tenga prestaciones con la Policía, así como el servicio de Luis Pineda en el Mininter. Afirmó que este caso vulneraría la ley de mitigación de conflictos de intereses.

TE PUEDE INTERESAR

Ministro de Salud defiende a Dina Boluarte: “Creo que hay mucha politización en la justicia”

Congresista Wilson Soto defiende al ministro del Interior, Juan José Santiváñez

Tuesta Soldevilla: Una persona que cuida su reputación “difícilmente” entraría a un gabinete de Dina Boluarte