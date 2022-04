Una más. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, insultó al cardenal Pedro Barreto, a quien tildó de “miserable”.

Sus polémicas declaraciones se dieron tres días después de que el arzobispo de Huancayo se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno a fin de hablar de la crisis política que vive el Perú.

“Ahí tenemos un cura (...) el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona”, afirmó.

CRÍTICA.

En entrevista con el portal “La Universidad al Aire” el 17 de abril, el jefe del Gabinete cuestionó al cardenal Barreto.

“Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, criticó.

Además, Torres cuestionó la realización de una sesión del Acuerdo Nacional, pues consideró que la institución no resolverá la crisis que atraviesa el país.

“¿Qué ha dicho?, ¿qué ha hecho el Congreso?, ¿qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada ¿Qué ha hecho el señor Fernández, que es secretario del Acuerdo”, cuestionó.

En la misma línea habló del secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, de quien aseguró que siempre “ha estado del lado de la ultraderecha”.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada”, dijo.

Los constantes ataques del premier Aníbal Torres contra la prensa. (Infografía: Diario Correo)

RESPUESTA.

Al respecto, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un comunicado rechazando los insultos del premier Torres hacia el cardenal Barreto.

“En una sociedad donde esta dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, se pone en peligro el futuro y el crecimiento integral de la misma sociedad”, señalaron en la carta abierta.

Por su parte, el premier Torres fue consultado por sus declaraciones y, dijo que utilizó el término de “miserable” porque no recordó el nombre del cardenal Barreto.

“Es un dicho popular que en cualquier lugar se puede utilizar cuando uno se acuerda del nombre de la persona, no ha sido con el propósito de ofender”, intentó justificarse.

Además, reiteró la crítica hacia el cardenal Barreto. “Estuve hace unos días con él, nunca expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni en favor de las clases más olvidadas y claro, esa situación me preocupa”, sostuvo.

Los constantes ataques del presidente Pedro Castillo contra la prensa. (Infografía: Diario Correo)

AMENAZA.

Es difícil contabilizar la cantidad de veces en que el premier Aníbal Torres ha arremetido contra los medios de comunicación que, evidencian a diario las deficiencias y errores del Gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, esta vez fue un poco más lejos en su ataque y lanzó lo que podría considerarse como una amenaza.

“La población ya se está dando cuenta de esa ficción que ha creado la prensa, algo tenemos que hacer con relación a eso porque ya se están pasando”, afirmó.

En entrevista con José Flores Castañeda, un simpatizante del movimiento etnocacerista que pide la libertad del sentenciado Antauro Humala, el premier Torres fue consultado sobre el motivo por el que no se están cumpliendo promesas de campaña que hizo Castillo.

“Esa no es la realidad, la realidad que muestra la prensa es una ficción, es una realidad creada por la prensa”, dijo.

El jefe del Gabinete señaló al canal de YouTube “El etnopatriota” que el Gobierno es atacado permanentemente por “un sector de la prensa limeña”.

“Hay que preguntarnos propiedad de quién es esta prensa ¿es de la clase media? ¿pobre? ¡no! es de la clase alta, de la derecha, de la ultraderecha”, aseguró.

El premier Torres justificó su declaración de “tenemos algo que hacer” señalando que la prensa está dañando a la niñez y juventud, además porque engaña, difama y desinforma.





Hace unos días, el cardenal Pedro Barreto se reunió con el presidente Pedro Castillo para tratar la crisis política que atraviesa el país. (Foto: GEC)

RECHAZO.

Tras la difusión de la entrevista, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un pronunciamiento calificando de “temeraria” las afirmaciones del premier en la entrevista del 19 de abril.

“Este tipo de declaraciones son inaceptables en un funcionario que recurre de manera reiterada a un discurso estigmatizante que rebasa una legítima crítica o ejercicio genuino del derecho a opinión”, señalaron.

Para la ANP, el hecho de que el premier sostenga la frase “algo tenemos que hacer (con el actuar de la prensa)”, pasa de una acusación a una amenaza velada.

“Lo que no hace más que profundizar el clima de animadversión contra periodistas y medios de comunicación indiscriminadamente”, destacaron.

Además, recordaron que no es la primera vez que el premier Torres tiene expresiones contra el periodismo (ver infografía).

Por otro lado, se conoció que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas dos décadas en el Perú, de acuerdo con su informe semestral.

Advirtieron que el Consejo de la Prensa Peruana sostiene que “Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión desde Alberto Fujimori”.

Mientras que la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denunció intimidaciones a la prensa en el Perú por parte del Gobierno, luego de que enviaran una carta notarial al programa periodístico Panorama.

“Esta actitud hostil y persecutoria se ha dado de forma habitual durante el mandato del presidente Castillo, incluso antes de asumir su cargo, con reiterados agravios hacia el trabajo de los medios, así como situaciones de maltrato físico sobre los reporteros que cubren sus actos y conferencias”, remarcaron.