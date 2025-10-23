El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, expresó su agradecimiento al Congreso de la República luego de que el Pleno aprobara, por mayoría, el voto de confianza al gabinete que encabeza.

El jefe del Gabinete consideró que esta decisión refleja “las convicciones y el compromiso que los congresistas tienen, en su gran mayoría, para con sus electores”.

Durante su presentación ante la representación nacional, Álvarez destacó la trascendencia del momento político actual y señaló que quedará registrado en la historia del país por la oportunidad que tienen las instituciones de demostrar que están a la altura de su misión de servir a la ciudadanía y reafirmar la vigencia del sistema democrático.

El primer ministro reconoció que el país enfrenta una coyuntura compleja, marcada por el incremento de la inseguridad ciudadana. En ese contexto, reafirmó los principales objetivos del Gobierno: la transición y estabilidad democrática, el impulso económico mediante el destrabe de inversiones, la reconciliación nacional y la seguridad ciudadana y defensa nacional.

“Estos objetivos no pueden lograrse solo desde el Ejecutivo. Necesitamos a todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, para lograr en conjunto que se logren estos objetivos mediante el diálogo, la construcción de consensos”, afirmó Álvarez Miranda durante su intervención.

Asimismo, aseguró que cada integrante del Consejo de Ministros asumirá un compromiso firme de trabajo, junto a sus equipos técnicos, conformados —según explicó— por profesionales con experiencia en el sector público, muchos de ellos jóvenes.

El jefe del Gabinete también hizo hincapié en la dedicación que su equipo pondrá en la gestión gubernamental.

“A sacrificar y a ofrecer su vida por trabajar por la sociedad, pacificar la nación y tratar de luchar contra el crimen que aflige a los ciudadanos”, manifestó, en alusión al esfuerzo que, sostuvo, guiará la labor de los ministros.