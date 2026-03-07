La presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles defendió las medidas restrictivas implementadas por el Gobierno ante la emergencia nacional de gas natural vehicular. En entrevista televisiva explicó las diferencias fundamentales entre la virtualidad educativa actual y la prolongada suspensión escolar ocurrida durante la pandemia de coronavirus en 2020.

La titular de la PCM enfatizó que la disposición actual limita las clases remotas a un periodo extremadamente breve en comparación con el cierre educativo sostenido durante dos años completos. Esa distinción temporal busca tranquilizar a padres de familia preocupados por posibles interrupciones prolongadas en el calendario escolar nacional.

Miralles compartió su perspectiva sobre la proporcionalidad de las acciones gubernamentales frente a la contingencia energética específica. La premier detalló en Canal N, las razones prácticas detrás de la temporalidad seleccionada para la modalidad educativa no presencial.

“No es comparable de ninguna manera, lo que vivimos en Covid fue un cierre prolongado, fueron dos años que nuestros hijos estudiaron virtual, acá estamos hablando de cinco días. Cinco días que son necesarios para reducir el traslado de los vehículos y obviamente el consumo.” afirmó.

Según explicó Miralles, esta medida responde principalmente a la necesidad inmediata de disminuir el volumen de desplazamientos vehiculares dependientes de GNV en Lima y Callao. Autoridades esperan que esa reducción contribuya significativamente a estabilizar el suministro disponible durante la primera semana de implementación.

Consumo responsable en hogares

Miralles solicitó a la ciudadanía colaboración activa mediante control responsable del consumo energético doméstico durante el periodo crítico. Ese esfuerzo colectivo complementará las disposiciones institucionales orientadas a superar la emergencia técnica nacional.

La funcionaria reafirmó que el inicio oficial del año escolar 2026 mantendrá la fecha originalmente programada para el 16 de marzo sin modificaciones posteriores. El Gobierno anticipó el anuncio precisamente para permitir preparación adecuada en todos los niveles educativos públicos y privados.

El Ministerio de Educación publicó el Comunicado N° 03-2026-MINEDU confirmando el plazo específico de aplicación de la modalidad remota. La norma establece que del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y Callao desarrollarán actividades académicas exclusivamente en formato virtual.

Miralles subrayó que esta disposición temporal no generará perjuicio educativo significativo para los estudiantes involucrados. Aunque reconoció que ninguna de las partes considera la situación actual como la opción preferida, enfatizó su carácter ineludible ante las circunstancias técnicas imperantes.