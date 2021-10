Pese al clamor de la mayoría de bancadas, la premier Mirtha Vásquez señaló ayer que el voto de confianza que solicitó al Congreso no debe estar condicionado al cambio de ministros, en alusión a Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación).

Vásquez indicó que se está evaluando el cambio de algunos ministros, pero estimó que dicha evaluación difícilmente culminará antes del 4 de noviembre, fecha en la que el Congreso debe culminar el debate y votar si otorga la confianza al Gabinete.

“Hay algunas bancadas que sí han hecho un pedido específico sobre sacar ministros antes de votar la confianza. El voto de confianza tiene que girar en torno a la política que el Gobierno presenta, hemos expuesto las acciones, qué avances tenemos y cuáles son nuestras metas, creo que ese es el núcleo central del voto de investidura”, afirmó Vásquez a RPP.

Señaló que algunos de los cuestionamientos contra ciertos ministros “son válidos”, pero “cuando hacen acusaciones tan graves como, por ejemplo, al ministro de Educación (Carlos Gallardo) que tiene vinculaciones con el terrorismo, les he pedido a las bancadas que me entreguen alguna prueba y ninguna me ha entregado ningún medio probatorio”.

“Se toma en cuenta la preocupación, pero hay que verificar todas esas imputaciones”, apuntó la premier.

Camisea

Asimismo, la jefa del Gabinete manifestó su disposición para acudir al Congreso a fin de responder sobre los cuestionamientos que han hecho contra el presidente Pedro Castillo por sus declaraciones sobre el gas de Camisea.

“Si es necesario, yo acudiré (al Congreso) pero es un tema que yo he explicado y si es necesario explicarlo, lo haré nuevamente”, anotó.

Aclaró que el Gobierno entiende por nacionalización del gas como masificación de este recurso y una renegociación de los contratos para que llegue a todos los peruanos.