La titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró que los primeros 100 días de gestión durante el mandato Pedro Castillo fueron un “desastre”. En ese sentido, exhortó al mandatario a “ponerse las pilas” para actuar por el país.

“Fueron 100 días perdidos, 100 días de desastre. Es hora que se pongan las pilas”, manifestó Alva Prieto en diálogo con la prensa este miércoles 10.

Las declaraciones de la presidenta del Parlamento ocurrió mientras el jefe de Estado presentaba, desde la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, un balance con las acciones realizadas durante los 100 primeros días de su gestión.

“Desde el primer día nos pusimos a trabajar arduamente y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días. Sin embargo, con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada; si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, sin embargo, cuando un campesino entra al gobierno le exigen que en 100 días resuelva todos los problemas del país”, manifestó Castillo Terrones.

En otro momento, informó que desde este jueves 11 de noviembre los ministros de Estado rendirán cuentas sobre los avances de su sector. “Nuestros ministros están en evaluación constante, ministro que no trabaje, tendrá que irse a su casa”, acotó.

La presencia de Pedro Castillo en Ayacucho se da en medio de las acusaciones por parte de ex comandantes generales sobre injerencias del Gobierno para favorecer a una lista de oficiales en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Por este caso, en el Congreso ya se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, sindicado junto al secretario presidencial, Bruno Pacheco, como los operadores de Castillo para cumplir “su encargo”.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, ratificaron sus acusaciones, el martes 10, frente a la Comisión de Defensa Nacional, titulado por José Williams (Avanza País).

