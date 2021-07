A través de un oficio, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente de hoy, pero envió un informe escrito sobre la posición institucional de la entidad que dirige en relación a la invitación realizada.

Como se recuerda, Barrios fue invitada a ese grupo legislativo a fin de que aclare sobre el respaldo que realizó su despacho a la resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, “respecto del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”.

“Al respecto, considero necesario realizar el informe requerido por escrito, a efectos que de manera clara y precisa quede sentada la posición institucional del Poder Judicial sobre el tema en referencia, dando así respuesta a su invitación; excusándome de no asistir de manera presencial”, señala el documento al que accedió Correo.

En esa línea, se detalla que cada juez/a lleva a cabo el ejercicio de su función jurisdiccional de manera independiente y exclusiva, respondiendo por las decisiones judiciales que emita.

“Toda intervención o injerencia al ejercicio de esta función se encuentra prohibida. El proceso constitucional al que se hace referencia (...) se encuentra en pleno trámite, siendo la resolución cautelar emitida pasible de impugnación y pronunciamiento por los órganos jurisdiccionales constitucionales en lo correspondiente. Razón por la cual, como titular de este poder del Estado no me he pronunciado ni puedo pronunciarme sobre el contenido de esta ni de cualquier otra resolución judicial”, se indica.

Asimismo, Barrios precisa que, a través de las cuentas oficiales del Poder Judicial, solo se ha referido al “cumplimiento de los mandatos judiciales por parte de la ciudadanía y autoridades”.

La titular del PJ también recordó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como 35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, han respaldado la defensa de la institucionalidad judicial sin pronunciarse sobre el sentido de la decisión emitida por la jueza del Tercer Juzgado Transitorio Constitucional.

“La garantía constitucional de la independencia de la administración de justicia, en correlato con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, se extiende hasta el propio Reglamento del Congreso de la República, que en su artículo 87 establece que no se autoriza a solicitar información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal que conoce el asunto acceda a entregar la información”, se destaca en el oficio dirigido al Parlamento.