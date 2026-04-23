La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, destacó el creciente interés por el estudio y debate de los derechos constitucionales en Arequipa. Así lo dio a conocer durante su participación en el Congreso Internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, un evento que empezó este jueves 23 de abril y será hasta el sábado 25 en la Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Pacheco Zerga explicó que en la actividad se abordarán temas vinculados al derecho constitucional contemporáneo, entre ellos derechos internacionales, Corte Interamericana, activismo judicial y derechos humanos.

Precisó que su exposición estará centrada en “el nuevo constitucionalismo, el evolucionismo constitucional y la diferencia entre derechos y pretensiones”, advirtiendo que en la actualidad muchas veces se confunden estos dos últimos términos.

Añadió que durante las jornadas se analizarán aspectos que van “desde lo más alto, que es la organización del Estado, hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Asimismo, subrayó que el respeto a la Constitución no solo compete a las autoridades, sino también a la ciudadanía. Así también, resaltó que Arequipa y la UCSM hayan sido escogidas nuevamente como sede del congreso del próximo año. “Se va haciendo una tradición”, apuntó.

CONGRESO

Cabe mencionar que el evento académico reúne a 64 reconocidos especialistas del derecho constitucional provenientes de Italia, Colombia, México, Argentina, Marruecos, Puerto Rico, Guatemala y Perú.

En el primer día participaron reconocidas figuras como: Luca Mezzetti, Antonio María Hernández, Anna Mastromarino, Ernesto Blume Fortini, Víctor García Toma, así como especialistas de amplia trayectoria: Jorge Alejandro Amaya, Sofía Sagüés, Marcelo López Alfonsín, Mónica Gonzales Contró, Gerardo Eto Cruz, Edgar Carpio Marcos, Jorge Luis Cáceres Arce, entre otros expertos nacionales e internacionales.

Entre otros temas a tratar están el Estado de Derecho, la tutela multinivel de los derechos humanos, la constitucionalización del derecho y los desafíos del sistema interamericano de derechos humanos.