El presidente José María Balcázar detalló el plan de respuesta del gobierno ante la inminente llegada del fenómeno El Niño Costero, que amenaza con generar inundaciones, huaicos y desbordes en diversas regiones del país, especialmente en la costa norte. El mandatario anunció la adquisición de maquinaria pesada que será puesta a disposición de los gobiernos regionales para labores urgentes de limpieza y prevención de desastres naturales.

Durante una entrevista en Exitosa, el jefe de Estado repasó las acciones ya ejecutadas por el Ejecutivo en las zonas más afectadas por las lluvias intensas de las últimas semanas. Balcázar destacó que ministros de Estado han realizado visitas de campo a las provincias más golpeadas para evaluar los daños y coordinar las medidas de respuesta inmediata.

Visitas a las zonas afectadas y adquisición de equipos

El presidente recordó las visitas recientes a Piura y Tumbes, departamentos que han sufrido los efectos más severos de las precipitaciones recientes. El gobierno ya trabaja en la compra de maquinaria amarilla, equipos pesados que se entregarán a las autoridades regionales para atender emergencias específicas.

Balcázar precisó que estas máquinas tendrán como función principal la descolmatación de los ríos más importantes y las labores de prevención ante los peligros naturales que podrían intensificarse.

“En eso estamos trabajando, hemos estado en Piura y Tumbes, que son las zonas últimamente muy afectadas por las lluvias. Ahí hay una compra de maquinaria amarilla que le llaman, que están poniéndose a disposición de todos los gobiernos regionales para que puedan hacer todo tipo de prevención, descolmataciones de los ríos más principales”, afirmó el mandatario.

Prevención como única respuesta viable

El jefe de Estado fue enfático al señalar que, ante un fenómeno climático de esta magnitud, la única acción posible desde el Ejecutivo consiste en medidas preventivas a nivel nacional. Las zonas más vulnerables ya han sido identificadas por los desbordes de ríos, huaicos e inundaciones que han destruido viviendas, cultivos y carreteras en semanas anteriores.

Balcázar subrayó que el gobierno trabaja en fortalecer la capacidad de respuesta de las regiones más expuestas, donde los daños materiales ya son significativos. El objetivo es evitar que la llegada del fenómeno genere estragos mayores en la infraestructura y afecte aún más a las comunidades locales.

Coordinación con las Fuerzas Armadas

Como parte de la estrategia integral de respuesta, el presidente destacó la participación activa de las Fuerzas Armadas en las labores de prevención y atención de emergencias. El Ejecutivo contempla firmar convenios específicos para aprovechar la maquinaria militar de última generación que permanece sin utilizarse.

Balcázar enfatizó que estas capacidades del Estado serán fundamentales para atender las quebradas y ríos principales que representan mayor riesgo durante el fenómeno climático.

“Ellos tienen una maquinaria parada ahí, de última generación. Podemos utilizar el convenio con las Fuerzas Armadas para que las obras de prevención, quebradas de ríos, etc, se haga para ver como paleamos esto, ojalá no sea de alcance y magnitudes”, señaló.

El gobierno también destinará presupuesto adicional hacia las regiones afectadas para financiar todas las acciones necesarias de prevención y respuesta inmediata. La combinación de recursos estatales, maquinaria pesada y apoyo militar busca minimizar los impactos del fenómeno en la población y la infraestructura nacional.