El presidente José María Balcázar viene evaluando la posible eliminación del decreto de urgencia que establece la reorganización de Petroperú. La medida se encuentra en análisis dentro del Ejecutivo y forma parte de una revisión más amplia sobre la situación actual de la petrolera estatal.

La Presidencia de la República informó que el mandatario sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe). Durante este encuentro se abordó la viabilidad de dejar sin efecto el Decreto de Urgencia 010-2025, aprobado a fines del año pasado.

🇵🇪 El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de… pic.twitter.com/k1zISqkJKe — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 24, 2026

El Gobierno indicó que esta evaluación responde al contexto de crisis energética global que viene afectando a distintos países. En ese sentido, se busca adoptar medidas que permitan fortalecer el rol de la empresa estatal frente a este escenario.

En el marco de esta revisión, el jefe de Estado adelantó que la decisión final será comunicada en los próximos días. Asimismo, señaló que la situación de la compañía viene siendo analizada de manera integral por el Ejecutivo.

¿De qué trata la medida?

Cabe recordar que esta norma fue aprobada el 31 de diciembre de 2025, durante la gestión del entonces presidente José Jerí. La disposición planteaba una reestructuración de la petrolera, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político y económico.

En paralelo a este proceso, la actual administración ha dispuesto una inyección económica superior a los 500 millones de soles para la empresa. Esta medida tiene como objetivo reactivar sus operaciones y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

El análisis en curso busca determinar si las acciones adoptadas previamente resultan adecuadas para el contexto actual. La eventual derogatoria del decreto dependerá de las conclusiones a las que llegue el Ejecutivo tras evaluar todos los factores involucrados.