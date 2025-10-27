El congresista Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, indicó que promoverá un consenso dentro de dicho grupo de trabajo para iniciar una investigación formal contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, tras la difusión de una fotografía en la que se aprecia a su asesor cortándole las uñas de los pies.

Vergara añadió que el caso será evaluado en la próxima sesión de la Comisión de Ética, a fin de determinar si la legisladora habría incurrido en faltas que justifiquen una sanción o incluso una denuncia penal por el presunto uso indebido de recursos del Estado.

“[¿La Comisión de Ética va a iniciar una investigación a esta congresista?] Sí, para poder iniciar una investigación se tiene que tener un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe un acuerdo y para que se inicie una investigación. [¿Lo confirma?] De todas maneras, eso es un hecho”, declaró a RPP.

Asimismo, recordó que la congresista ya afronta otro proceso en la Comisión de Ética por presuntamente haberse apropiado de parte del salario de sus trabajadores.

“Hay que tener en cuenta que la señora Lucinda Vázquez tiene un proceso en Ética ya, por otro tema distinto. Entonces, esto se agrava de todas maneras. La señora Lucinda, el día lunes, está citada precisamente para una audiencia para su otro proceso. Entonces, será meritorio para que, de todas maneras, se toque el tema de este reportaje también el día lunes”, añadió.

Además, al ser consultado sobre las críticas hacia la Comisión de Ética por su manejo de denuncias anteriores contra congresistas, Vergara afirmó que no responderá “por las gestiones pasadas”.

“Lo que aquí prima es el acuerdo de mayoría. Y si la mayoría decide no investigar, el esfuerzo queda como un esfuerzo estéril, porque no produce ningún tipo de resultado. [¿Qué nos puede garantizar que no haya otro ‘blindaje’?] Nosotros esperamos hacer el mejor trabajo posible, como lo hemos venido haciendo. Lástima que no podemos responder, vuelvo a decir, por los otros”, señaló.

Denuncian que congresista Lucinda Vásquez utiliza a asesores para prepararle el desayuno y cortarle las uñas

La congresista Lucinda Vásquez utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para realizar tareas ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno, de acuerdo un informe Cuarto Poder.

La parlamentaria fue captada a través de una fotografía donde se le visualiza recostada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo Pezo, le realizaba masajes y le cortaba las uñas. La imagen, según el informe, fue tomada el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Asimismo, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue fotografiado en varias ocasiones mientras preparaba el desayuno para su jefa. Según la denuncia del dominical, las imágenes fueron tomadas en horario laboral y dentro de la cocina de la congresista.

Dicha imagen fue registrada el 19 de enero de 2023 a las 9:03 a.m. En ella, se observa a Willer Sajami dentro de la cocina de la vivienda de Vásquez, ubicada en Lima.

Cuando fue consultado sobre el caso, el funcionario optó por no responder y mantenerse en silencio. Willer Sajami figura como afiliado al partido Ahora Nación, que tiene como candidato presidencial a Alfonso López Chau.

Por su parte, Luis Llaguento Heredia, asistente congresal, también fue fotografiado mientras cocinaba en la vivienda de la parlamentaria.

Al ser abordada por el referido dominical, Lucinda Vásquez negó las acusaciones, aunque evitó responder directamente a las preguntas.

“Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez (…) No obligo a nadie. Tampoco es voluntario (…) No puedo contestarle”, manifestó.

En mayo de este año, “Cuarto Poder” reveló que Lucinda Vásquez incorporó a varios familiares en su despacho congresal, entre ellos sus sobrinos nietos Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas.