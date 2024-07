El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, consideró que “la incompetencia de otro sector” no se les puede atribuir, respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santivañez, respecto a la demora de la captura de Vladimir Cerrón.

“La incompetencia de otro sector no puede atribuirsenos a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso que quede claro. Si me dicen que una persona estuvo en un lugar y no la pudieron capturar...”, sostuvo Arévalo a RPP.

El funcionario indicó que el Poder Judicial no es ningún obstáculo para la captura de alguna persona y que dicha labor le pertenece a la Policía Nacional.

Ministro Santiváñez asegura que PJ demoró 5 horas en aceptar pedido de allanamiento de casa donde estaba Vladimir Cerrón

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reveló que el Poder Judicial demoró cinco horas en aceptar el pedido de allanamiento a un domicilio en Huancayo, donde estaba presuntamente Vladimir Cerrón.

En declaraciones a la prensa, Santiváñez dijo que tras esta demora, solo pudieron capturar a Eduardo Bendezú Gutarra, exsecretario de prensa de Perú Libre e implicado en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“Hemos hecho un compartimentaje entre los miembros del equipo especial porque, en el último operativo que se practicó, dos eran los objetivos: uno era Vladimir Cerrón y el otro era su segundo. Lamentablemente, se capturó solamente al segundo y no al señor Cerrón”, sostuvo.

“Y no fue por un tema de la Policía, ojo, fue por un tema de que la Policía requirió el mandato judicial y este se demoró 5 horas en que nos concedieran el pedido de allanamiento a la casa”, añadió.

El titular del Mininter recordó que se conformó un equipo especial e insistió que espera que en los próximo días se obtengan los resultados sobre el paradero del líder de Perú Libre, quien está prófugo de la justicia más de 300 días.

“Nosotros estamos trabajando, estar detrás de un objetivo no es sencillo. No es que el señor esté en la esquina esperando que lo capturen, lógicamente está tomando sus precauciones y está tratando de evitar bajo toda circunstancia una captura de la Policía”, expresó.

