El presidente de la República, José Jerí se refirió sobre los rumores de una presunta conversación con el expremier Alberto Otárola antes de la difusión de un tercer video que vincula al mandatario con el empresario Zhihua Yang. El titular del Ejecutivo negó cualquier tipo comunicación con el exjefe de Gabinete y precisó que no ha dialogado con él hace bastante tiempo.

“El señor Otárola, espero que se encuentre bien, pero no me he comunicado con él hace mucho tiempo”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Según una reciente investigación periodística existen más videos que comprometen al jefe de Estado con otros empresarios chinos en reuniones clandestinas. Al respecto, Jerí restó importancia al impacto de las revelaciones y retó a quienes aseguran tener el material a difundir la información.

“Los que hacen alusión, ojalá los comiencen a ventilar de una vez para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quienes están atrás de ello y cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo”, exhortó.

El jefe de Palacio responsabilizó a supuestos enemigos que purgan condena en los penales en donde ha realizado operativos de intentar desestabilizar su gestión. En esa línea, aseguró que los internos son los más interesados en que “la autoridad no siga haciendo requisas”.

Asimismo, Jerí ofreció detalles de las cifras de criminalidad de los últimos siete años y resaltó que aunque en el 2025 se registra un aumento en la tasa de homicidios del 2019-2025, el último trimestre del año tiene una baja con 2,5 comparado con el tercero con un 2,7.