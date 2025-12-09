El presidente de la República, José Jerí, aseguró que en la lucha contra el crimen organizado “no temblará la mano” para devolver tranquilidad al país. El mensaje fue dado durante la ceremonia por el 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, realizada en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

“Seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen. No retrocederemos ni nos rendiremos nunca... y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas necesarias si está en juego la paz que merecen todos los peruanos”, afirmó.

A la actividad asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; ministros de Estado; el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; así como mandos militares.

Respaldo al Ejército y compromiso con la modernización

El jefe de Estado reiteró su apoyo incondicional al Ejército, indicando que su gestión impulsa acciones para fortalecer la institución y modernizar sus capacidades.

“Nuestra lucha, nuestro compromiso es uno: devolver al Perú al camino de la grandeza. Y solo hay una forma de lograrlo, trabajando sin pausa y en unidad”, señaló Jerí.

También destacó que el objetivo es que el Ejército continúe cumpliendo su misión con honor “para los 34 millones de peruanos”.

“Dejaremos el camino despejado” para el progreso

En otro momento, el mandatario afirmó que su gobierno dejará el “camino despejado” para que el país avance hacia el progreso.

“Con trabajo y acciones firmes dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso sea de un solo sentido: convertirnos en un país del primer mundo”, afirmó.

Jerí sostuvo que el aniversario del Ejército es una oportunidad para renovar el compromiso con la defensa del país y exhortó a la unidad nacional. “Todos somos Perú y debemos trabajar encaminados hacia ese objetivo”, expresó.

Mensaje del comandante general del Ejército

Durante la ceremonia, el comandante general del Ejército, Gral. César Briceño, señaló que el Perú necesita un Ejército que sostenga la estabilidad interna, “disuada cuando corresponda” y “combata cuando el deber lo exige”.

Reafirmó que la institución mantiene un compromiso firme con la soberanía, la integridad territorial y el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales.

En el acto también participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, congresistas, embajadores y altos mandos militares.