El presidente de la República, José Jerí, planteó este lunes la necesidad de fortalecer el servicio militar en el país y fomentar un mayor compromiso de la juventud peruana con las Fuerzas Armadas. El mandatario realizó estas declaraciones durante la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general César Briceño, llevada a cabo en el Cuartel General del Ejército en San Borja.​

El jefe de estado subrayó que es urgente que los jóvenes se involucren activamente con las instituciones militares bajo el formato actual del servicio.

“Es necesario fortalecer el servicio militar, es necesario que nuestra juventud a partir de ahora se comprometa más con las Fuerzas Armadas”, expresó durante la ceremonia.​

El mandatario estuvo acompañado por el premier Ernesto Álvarez, el ministro de Defensa César Díaz Peche y congresistas de diversas bancadas.​

Destaca rol Fuerzas Armadas

El presidente destacó el rol estratégico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial y el desarrollo del país.

“En tiempos de grandes desafíos como los que vivimos hoy, las Fuerzas Armadas son la columna vertebral sobre la cual se sostiene nuestra soberanía y el brazo en el que históricamente nos hemos apoyado para construir el progreso que el Perú merece”, afirmó.​

Jerí hizo votos para que la gestión del general Briceño al frente del CCFFAA se enfoque en garantizar la seguridad y el desarrollo de la costa, sierra y selva del país.​

Estrategia contra crimen organizado

El mandatario también reiteró su compromiso de combatir frontalmente la delincuencia, el crimen organizado, la minería ilegal, la tala ilegal y todas las actividades ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana.

“Este 2026 renovamos nuestro compromiso y voluntad de enfrentar con firmeza la criminalidad en un trabajo integral entre las fuerzas del orden y el Ejecutivo. Nosotros seremos el muro contra el que chocará la delincuencia”, puntualizó.​

Jerí enfatizó que ni el crimen ni sus amenazas detendrán la marcha hacia un país más seguro, garantizando que el orden y la justicia prevalezcan en todo el territorio nacional