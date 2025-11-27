Durante su visita a Áncash, el presidente José Jerí destacó que busca mejorar el gobierno recibido y entregó fusiles y chalecos antibalas a la Región Policial Áncash para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada.

La intervención forma parte de la gira nacional del presidente, cuyo objetivo, según se informó, es supervisar proyectos, sostener reuniones con autoridades locales y fortalecer la cooperación con las fuerzas del orden. Jerí también lideró actividades cívicas y revisó iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana.

En Huaraz, Jerí supervisó la entrega de fusiles israelíes y chalecos antibalas a la Policía Nacional, destacando que fortalecerán la capacidad de los agentes frente al crimen organizado y otros riesgos a la seguridad ciudadana.

“Estas donaciones y también gestiones que se han logrado son parte de un esfuerzo por combatir la criminalidad organizada”, indicó el jefe de Estado.

Jerí expresó que su objetivo es dejar una gestión más sólida para el próximo gobierno.

“Aquí lo que interesa es que las autoridades que están en funciones todavía, al igual que yo hasta el próximo año, tengan que dejar un gobierno mucho mejor de lo que se encontró”, manifestó.

La declaración se realizó durante un encuentro con la población local, en el que también señaló que el Ejecutivo tomará decisiones atendiendo los temas más urgentes identificados en sus visitas a las regiones.