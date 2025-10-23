El presidente José Jerí se pronunció sobre el debate que se desarrolló en el Congreso, donde se evaluó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Ernesto Álvarez.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario indicó estar “escuchando atentamente el debate tras la presentación del Premier Álvarez”, mientras el Parlamento delibera sobre los cuatro ejes de la política del Gobierno de Transición.

Escuchando atentamente el debate tras la presentación del Premier Álvarez. pic.twitter.com/ul0cdaaXya — José Jerí (@josejeriore) October 22, 2025

El Pleno del Congreso inició el debate, tras la sustentación de la política general de gobierno por parte del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

La sesión, presidida por Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Parlamento, tiene una duración prevista de dos horas antes de la votación.

El Gabinete de Álvarez, que juró el cargo el pasado 14 de octubre, menos de una semana después de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte (por 122 votos), enfrenta su primer examen político.

La exposición del Premier se centró en un Gobierno de “transición y reconciliación nacional”, el cual se articula en cuatro ejes programáticos:

Transición y estabilidad democrática

Impulso a la economía y destrabe de inversiones

Reconciliación nacional

Seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional

No serán candidatos

El premier Álvarez aseguró que la única motivación de su equipo es el servicio al país, dejando claro el carácter transitorio de la gestión: “Ni el presidente de la República, ni quien habla, ni ninguno de los ministros, postulará a cargo alguno en las próximas elecciones” .