En el segundo día del estado de emergencia decretado por su Gobierno para enfrentar los altos índices de inseguridad, el presidente de la República, José Jerí, realizó un patrullaje nocturno por el Callao.

Alrededor de la medianoche, el mandatario inició su recorrido, pocas horas después de que el Congreso otorgara el voto de confianza al Gabinete liderado por Ernesto Álvarez. José Jerí se dirigió primero a la Central de Videovigilancia del Callao y luego a la Comisaría PNP de Ventanilla.

En dicho lugar, el jefe de Estado respondió a las preguntas de la prensa sobre los recientes hechos de inseguridad. El presidente reconoció que el estado de emergencia no significa que los delitos cesen de inmediato; sin embargo, adelantó que, de ser necesario, se endurecerán las medidas.

“Estamos en el segundo día del estado de emergencia. Si se tienen que endurecer las medidas, se hará. El estado de emergencia no implica, lamentablemente, que no va a haber ningún acto delincuencial, sino que vamos a golpear a la delincuencia con más contundencia y con más herramientas”, expresó.

El mandatario afirmó que una de las tareas pendientes del Gobierno es identificar el origen de las municiones empleadas por los delincuentes en sus actos ilícitos.

“Es una tarea que tenemos que resolver y encontrar a los responsables; porque por algún lado salen”, concluyó.