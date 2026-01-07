El presidente José Jerí afirmó que la reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, permitió sentar las bases para fortalecer los vínculos de amistad e integración entre ambos países.

Durante el encuentro en Palacio de Gobierno , destacó que la relación bilateral con Chile es una política de Estado para el Perú, sustentada en profundos lazos históricos, económicos y de cooperación.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de articular acciones conjuntas frente a la delincuencia organizada transnacional y de cooperar para frenar la migración irregular que afecta a los dos países .

Asimismo, subrayaron el reto de seguir impulsando el comercio, la inversión y el turismo, así como la proyección común en espacios como la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Jerí expresó su convicción de que este primer encuentro contribuirá a enfrentar los desafíos compartidos y a consolidar la integración bilateral, con miras al desarrollo y bienestar de ambas naciones.

Además, saludó la futura gestión de Kast y manifestó la disposición del Perú de trabajar de manera coordinada, incluida la continuidad de los gabinetes binacionales entre Perú y Chile.

TE PUEDE INTERESAR:



