El presidente José Jerí afirmó que la reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, permitió sentar las bases para fortalecer los vínculos de amistad e integración entre ambos países.
Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, destacó que la relación bilateral con Chile es una política de Estado para el Perú, sustentada en profundos lazos históricos, económicos y de cooperación.
Ambos líderes coincidieron en la necesidad de articular acciones conjuntas frente a la delincuencia organizada transnacional y de cooperar para frenar la migración irregular que afecta a los dos países.
Asimismo, subrayaron el reto de seguir impulsando el comercio, la inversión y el turismo, así como la proyección común en espacios como la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Jerí expresó su convicción de que este primer encuentro contribuirá a enfrentar los desafíos compartidos y a consolidar la integración bilateral, con miras al desarrollo y bienestar de ambas naciones.
Además, saludó la futura gestión de Kast y manifestó la disposición del Perú de trabajar de manera coordinada, incluida la continuidad de los gabinetes binacionales entre Perú y Chile.
