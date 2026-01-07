Autoridades estadounidenses informaron sobre un operativo de vigilancia marítima que concluyó con la interceptación y escolta de dos buques cisterna sancionados en aguas del Atlántico Norte y el mar Caribe, vinculados a la denominada “flota oscura” por operar en contravención de sanciones vigentes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que las acciones se desarrollaron durante la madrugada y fueron ejecutadas de manera conjunta por el Departamento de Guerra y el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la información oficial, uno de los buques fue detectado en el mar Caribe como una embarcación apátrida que navegaba en aguas internacionales, por lo que la Guardia Costera procedió a escoltarlo hasta su retorno, sin que se reportaran incidentes durante la operación.

En ese contexto, Noem se refirió a las maniobras evasivas atribuidas a estas naves y afirmó: “You can run, but you can’t hide”, al destacar el fortalecimiento de las acciones de control y cumplimiento de las sanciones marítimas.

