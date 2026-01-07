El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el nuevo plan de seguridad ciudadana se encuentra en su fase final y que su presentación se concretaría esta semana.

También indicó que se trata de una estrategia estructurada, con metas verificables, diseñada para el actual Gobierno de transición, pero pensada para ser continuada por la siguiente administración.

“Estamos precisamente ultimando el plan, porque el presidente es sumamente exigente en que el plan que se tenga que presentar no solamente sea serio y coherente, sino que tenga indicadores para revisar su cumplimiento de acuerdo a una programación preestablecida“ , declaró a Conexión Perú en RCR.

El titular de la PCM sostuvo que, aunque el estado de emergencia permite acciones excepcionales contra la delincuencia, su impacto es limitado si no se acompaña de trabajo especializado.

En ese sentido, remarcó que el eje central debe ser la labor de inteligencia policial y militar para desarticular organizaciones criminales. “De por sí no soluciona las cosas (los estados de emergencia), lo que soluciona es la inteligencia policial, inteligencia de las Fuerzas Armadas y el seguimiento a cada una de las bandas criminales“, afirmó.

Álvarez también anunció que el Ejecutivo viene elaborando decretos legislativos orientados a fortalecer la seguridad ciudadana. Entre las medidas previstas figura la reorganización del INPE sin despidos, así como la reconversión del penal de Lurigancho para internos primarios y de baja peligrosidad, mientras que los reos de alta peligrosidad serán trasladados a otros centros penitenciarios.