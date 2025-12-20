El presunto fraude en las elecciones internas de Acción Popular (AP) han puesto en el mapa a Cinthia Pajuelo Chávez, presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido y señalada como presunta autora de los hechos.

Y si bien el congresista Ilich López anunció que denunciará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por anular las elecciones internas de AP, lo cierto es que Pajuelo trabaja en una oficina que depende de él.

Cinthia Pajuelo, señalada como responsable del fraude en Acción Popular, trabaja en el Congreso. (Foto: Captura portal Transparencia)

RELACIÓN

Para Julio Chávez, presidente de Acción Popular, la trama del fraude solo tiene una lógica.

“Esta señora (Pajuelo) no pudo actuar sola. Hay un audio en el que se menciona al congresista Ilich López, que es tercer vicepresidente, además, Pajuelo trabaja en una oficina que él dirige”, indicó en canal N.

De acuerdo con información revisada por Correo, el 13 de agosto de este año, se anunció que Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, se haría cargo de la Oficina de Calidad Legislativa (OCL).

La mencionada oficina asesora y asiste a las comisiones en análisis de costo-beneficio sobre proyectos de ley.

Cinthia Pajuelo ingresó a trabajar al Congreso en mayo del 2024 como auxiliar de la bancada Acción Popular con sueldo de 3639 soles en promedio.

Antes de obtener un cargo al interior de la bancada, Pajuelo se reunió en el Congreso en marzo de ese año con el legislador Carlos Alva y con Darwin Espinoza.

Sin embargo, cuando Ilich López asumió la OCL ella se unió al equipo.

Los reportes de Transparencia precisan que a partir de setiembre empezó a cobrar ingresos en dicha oficina de 4799 soles.

“La señora Pajuelo no trabaja en mi despacho y no ha sido designada por mí en ningún cargo del Congreso”, fue la respuesta de López hace unos días al ser consultado por su vínculo con Pajuelo.