El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular anunció una acción de amparo contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que anuló sus primarias internas por irregularidades en la designación de 28 delegados, dejándolo fuera de los comicios generales de 2026.

La medida busca proteger su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y garantizar su participación electoral, mientras se denuncia penalmente a la presidenta del Comité Electoral, Cinthya Pajuelo Chávez, por presunto fraude al tener acceso exclusivo a las claves del sistema ONPE.

En el comunicado de Acción Popular, se precisa que Pajuelo y delegados suplantadores enfrentarán expulsión de oficio, tras detectarse sustituciones ilegales que alteraron el proceso.

Además, el partido ordenó una auditoría financiera completa (2023-2025) a cargo del Comité de Finanzas, para revisar el manejo del Fondo Público Directo y otros ingresos, como respuesta a la crisis que derivó en la anulación.

De acuerdo a Canal N, el congresista Wilson Soto evalúa postularse con Avanza País o Renovación Popular —tras diálogos con Rafael López Aliaga—, y criticó la rapidez del JNE: “Siempre debe haber debido proceso”.

En tanto, Acción Popular definirá en plenario si libera candidaturas individuales, mientras Soto insiste en continuar su carrera política.

Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular.