El nivel de comunicación de los representantes del Gobierno de Pedro Castillo es nulo. El viernes, el presidente anunció que presentará un proyecto de ley para que en las elecciones de octubre se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución y, a pesar de la magnitud de la iniciativa, no se molestó en informarles a sus ministros de Estado.

Y es que, de acuerdo con algunos integrantes del Gabinete, el tema todavía no ha sido tratado en el Consejo de Ministros. Todo indica que el único que sabía era el premier Aníbal Torres.

SORPRENDIDOS

El ministro Nicolás Bustamante (MTC) aseguró que el anuncio del presidente Castillo se hizo por la exigencia de la población.

“Atendiendo a la demanda se ha anunciado que se va a realizar (la presentación del proyecto)”, afirmó.

En diálogo con Exitosa, precisó que el tema tendrá que ser discutido en el próximo Consejo de Ministros.

El titular de Transportes no fue capaz de responder claramente sobre si el tema fue tratado en la última sesión de los ministros.

En la misma línea se pronunció el ministro Jorge López (Salud), quien repetía que “es lo que nuestro presidente ha planteado”.

Al preguntarle si el tema fue visto en una sesión del Consejo de Ministros, se limitó a decir que “se pronunció el presidente, él dio el anuncio ayer, lo sacó al público”.

Ante la insistencia por si la propuesta se había adelantado o no en alguna sesión, respondió: “Al respecto no, estábamos en evaluaciones, no teníamos nada en concreto”.

Cabe precisar que el día en que se conoció que el gobierno presentará la iniciativa para el referéndum, fue el premier Torres quien habló antes y adelantó que “el presidente Castillo tenía un anuncio importante”.

Al cierre de esta edición, no se ha conocido si otros ministros tenían conocimientos de la noticia.

Presidente Pedro Castillo llegó al mediodía al Cusco para participar en el Consejo de Ministros Descentralizado el viernes, donde hizo anuncio del proyecto.

SE QUEDA

El proyecto que el presidente Castillo enviará al Congreso pasará por la comisión de Constitución, como paso previo antes de llegar o no al pleno.

De acuerdo con la cantidad de integrantes en el grupo de trabajo, la iniciativa no pasaría, pues se rechazaría al menos con 9 votos en contra, solo 6 a favor y un voto en duda (ver infografía).

Para la presidenta de Constitución, Patricia Juárez, el planteamiento es inconstitucional.

“Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre porque las elecciones ya han sido convocadas”, dijo.

En diálogo con RPP, la fujimorista consideró que el anuncio solo genera falsas expectativas en la población, porque no se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales.

La correlación de fuerzas en la Comisión de Constitución. (Infografía: Diario Correo)

VOCES

Para la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el mandatario ha olvidado las prioridades del país como la lucha contra la inseguridad ciudadana, el desempleo y la corrupción.

“No existe un solo sondeo de opinión donde la } Constituyente sea prioridad para los peruanos”, recordó.

Por su parte, el líder de APP César Acuña, sostuvo que convocar a un referéndum para una Asamblea Constituyente, solo paraliza la inversión, genera desconcierto y no es prioritario.

“El Perú no necesita polarización, sino consensos y un nuevo gabinete para salir de grave crisis política, económica e institucional que padecemos”, señaló Acuña en Twitter.

Mientras que el congresista Enrique Wong consideró que una Constituyente ahuyenta la inversión y genera inestabilidad, por lo que mencionó ejemplos como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“La situación límite que vive el país obliga a priorizar el combate al desempleo, la corrupción y la inseguridad”, destacó.

Mientras que el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, mencionó que lo único que mantiene a Pedro Castillo en su cargo de presidencia, es la Constitución Política y la democracia.

“Aunque usted esté aprovechándose de ella (la Carta Magna) nosotros la defenderemos y con ella lo sacaremos”, afirmó.

Finalmente, el congresista Wilson Soto (Acción Popular), calificó la propuesta de populista, sin embargo, dijo que “aunque no es una prioridad en nuestro país, se discutirá”.









María del Carmen Alva, presidenta del Congreso: “No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”. (Foto: Congreso)

ERA VIZCARRA

Sobre la posibilidad de aplicar un referéndum en un proceso electoral, existe el antecedente del expresidente Martín Vizcarra.

Cuando aún era autoridad, anunció durante el mensaje del 28 de julio de 2018 la convocatoria a un referéndum para la reforma del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección inmediata de congresistas, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento privado a partidos.

Las iniciativas fueron enviadas al Congreso que fueron aprobadas en el pleno el 4 de octubre de ese año, cinco días después, el 9 de octubre, se publicó en El Peruano el decreto supremo para la convocatoria.

El 25 de octubre, fecha en que se realizaba la segunda vuelta de autoridades regionales, se colocó en la cédula de votación las cuatro preguntas sobre las reformas constitucionales.

Para el experto en temas electorales, José Tello, el proyecto del mandatario tendrá que seguir el conducto regular antes de ser aplicado.

En ese sentido, aclaró que si la iniciativa obtiene respaldo en el pleno con 66 votos, sí puede aplicarse en las elecciones municipales 2022,pues lo que no puede ser alterado son las normas electorales .

“Hay un antecedente con lo sucedido con Vizcarra en 2018. El referéndum no responde a un cronograma, no está calendarizado. Lo que se intenta (el presidente Castillo) es aprovechar la logística desplegada”, consideró.