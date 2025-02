En medio de un reciente cambio en el gabinete ministerial, ha surgido información sobre un proyecto inmobiliario vinculado al hasta entonces ministro de Economía, José Arista.

Según documentos revisados por Cuarto Poder, Arista habría iniciado, durante su gestión ministerial, trámites para la urbanización de un proyecto privado en Pucallpa, Ucayali.

El proyecto, denominado Villa San Juan, abarca un terreno de 13 hectáreas (130,000 metros cuadrados) en una zona rural de la selva peruana. La iniciativa busca desarrollar una urbanización que ofrecerá parcelas de 250 metros cuadrados para la venta.

La solicitud de urbanización fue presentada ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo mientras Arista ejercía como ministro, lo que ha generado preguntas sobre la compatibilidad de sus funciones públicas con sus intereses privados.

José Arista es socio fundador de la empresa JyA Promotora y Desarrolladora Inmobiliaria S.A.C., conocida comercialmente como Grupo Tao, junto con María Macedo Alván, de 29 años.

Aunque Arista declaró haber renunciado a la Gerencia General de la empresa, mantiene el 70% de las acciones, según su declaración jurada. Durante su gestión ministerial, Macedo visitó en varias ocasiones el despacho de Arista, según registros de transparencia. Macedo explicó que estas visitas tenían como objetivo entregar documentos relacionados con el proyecto.

La alcaldesa de Coronel Portillo, Janet Castagne, también aparece vinculada al caso, al haber mantenido reuniones con Arista durante su gestión ministerial. Estas interacciones han llevado a cuestionamientos sobre si el entonces ministro pudo haber influido en decisiones municipales relacionadas con su proyecto privado. Sin embargo, no se ha presentado evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones.

En respuesta a las consultas de Cuarto Poder, el equipo de imagen de Arista aclaró que el exministro ya no era gerente de la empresa, aunque no negó su participación accionaria. Horas después de que se solicitara una entrevista con Arista para abordar este tema, se anunció su salida del gabinete ministerial. No se ha confirmado si existe una relación directa entre el reportaje y su destitución.