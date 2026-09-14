El candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, respondió a la objeción de Carlos Bruce (Somos Perú) contra su participación en el debate electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Que no vaya pues, pero él tanto ha retado que quiere debatir (...) todo el mundo quiere debatir; vamos a un proceso ordenado”, dijo.

Bruce, quien sí postula a alcalde de Lima, pidió al JNE aclarar quién asumiría la alcaldía si Renovación Popular obtiene la victoria en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

“Al debate tienen que ir los candidatos a la alcaldía. No pueden ir otras personas. Al elector no le interesa ver otras personas”, precisó a El Comercio.

Por ello, Bruce condicionó su asistencia al intercambio de propuestas organizado por el JNE e indicó que 14 partidos optarían por no acudir si el tribunal no determina si le entregaría la credencial a López-Aliaga si Renovación Popular gana el proceso.

Gestiones

Por su parte, el líder “celeste” señaló que ya solicitó participar en el debate.

“Yo mandé una carta diciendo: ‘Señores, como teniente alcalde me interesaría debatir’. La primera reacción del JNE fue que el partido político ponga al teniente alcalde o a una persona del partido que represente al partido, o sea, fue un tema amplio”, explicó.

Asimismo, López-Aliaga calificó como “capricho” la negativa de Bruce y señaló que candidatos como Daniel Urresti (Podemos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Samuel Daza (Fuerza Popular) quieren debatir.

“Luego viene la pataleta del señor Bruce, que hace todo un escándalo (...) aquí se está trastocando la ley (...) y se ha cumplido la norma en 800 casos, hay como tres elecciones en las cuales se ha cumplido la norma”, arguyó.