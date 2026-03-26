El candidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una representante de la región de Pasco, quien le consultó sobre medidas concretas para ordenar las finanzas públicas ante el deterioro de ingresos estatales y el aumento del déficit fiscal advertido por el Consejo Fiscal en su informe del 2025. Belaunde reconoció que Perú mantiene solidez macroeconómica, aunque señaló que la deuda pública pasó de 19 puntos del PBI a más de 33 puntos, equivalente a 90 mil millones de dólares con servicio de pago correspondiente.

El aspirante a la presidencia planteó que la única vía para lograr solidez fiscal sin afectar los bolsillos de la población es promover la inversión privada y el crecimiento económico. Bajo esa línea, indicó que Perú está predestinado para recibir grandes niveles de inversión en diversos sectores productivos del país.

“La deuda no solamente son porcentajes, eso es como 90 000 millones de dólares que tiene un servicio que hay que pagar”, indicó

Belaunde mencionó como primera oportunidad la exploración del zócalo marino por hidrocarburos en el mar. En la costa, propuso retomar todos los proyectos de irrigación pendientes que permanecen paralizados.

El candidato enumeró específicamente los proyectos Chira Piura, Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas y Majes Iguas 2 como iniciativas clave para activar. Sostuvo que estos desarrollos representan riqueza que no puede permanecer enterrada en un país con tantas necesidades.

En segundo lugar, Belaunde destacó la enorme cartera de proyectos mineros que debe ponerse en valor. Propuso también atender el déficit de infraestructura física estimado en 150 mil millones de dólares.

El candidato explicó que este déficit es simultáneamente una gran oportunidad para captar inversión privada. Argumentó que dicha inversión generará desarrollo, empleo y movimiento económico al poner en marcha la producción nacional.