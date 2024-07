Rafael López Aliaga pidió al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que responda a los cuestionamientos de la Municipalidad de Lima sobre las obras de la Línea 2 del Metro en la avenida 9 de diciembre. Esto llevó a la comuna a demandar al Poder Judicial por una supuesta restricción inconstitucional a la libertad de tránsito.

“El ministro de Transportes no me da la cara, lo he llamado 7 días al señor (Raúl) Pérez Reyes. No es de hombres, no es de hombres tener reuniones de trabajo y después no dar la cara. Es una mala actitud. Así no se trabaja. Hay que dar la cara y ser responsable de los actos”, indicó Rafael López Aliaga

Cabe mencionar que López Aliaga reiteró que la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima debe firmar un compromiso para cumplir con el plazo de 13 meses de la ejecución de las obras en el Centro de Lima.

“Aquí se ha entrado con violación, con una usurpación agravada en una vía metropolitana. Justamente una acción de amparo ya se ha presentado, un hábeas corpus, estamos viendo también el tema penal por usurpación agravado, pero hay un tema mayor por el perjuicio al ciudadano”, advirtió.